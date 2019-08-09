هواوي تكشف تفاصيل نظام تشغيل هواتفها الذكية الجديد Harmony OS

هونغ كونغ (CNN)-- كشفت شركة هواوي عن نظام التشغيل الخاص بها، وهي خطوة قد تساعد في حماية مصنع الهواتف الذكية من الحرب التجارية الأمريكية الصينية المتصاعدة.

وجاء الإعلان عن نظام Harmony OS بعد أشهر من إدراج الشركة الصينية للتكنولوجيا في قائمة سوداء تجارية أمريكية منعت الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا والبرامج إلى هواوي ما لم تحصل على ترخيص بذلك. ومنع هذا الحظر شركات مثل غوغل من تزويد أجهزة هواتف هواوي الجديدة بإصدارها من نظام Android OS.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، في الصين، للإعلان عن النظام الجديد، إن Harmony، يختلف تمامًا عن نظام Android و iOS.

وأعلن يو، أن هواوي يمكن أن تبدا استخدام نظام التشغيل الجديد في الهواتف الذكية الخاصة بها، في أي وقت، لكنه أشار إلى أن الشركة تعطي الأولوية الآن لنظام Android، مضيفًا أن الشركة ستنتقل للنظام الجديد "عندما لا تتمكن من استخدام نظام Android المملوك لشركة غوغل الأمريكية.

وبحسب الشركة، فإن النظام الجديد سيستخدم في ساعات هواوي الذكية والشاشات والأجهزة الأخرى، حيث يمكن دمج جميع الأجهزة التي تعمل بالنظام الجديد معًا، لافتة إلى أن نظام التشغيل الجديد سيكون "مفتوح المصدر"، كما هو نظام Android.

وتعد هواوي هي ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم بعد شركة سامسونج، وتستخدم نظام التشغيل Android الخاص بشركة غوغل الأمريكية، لكن الحظر الأمريكي الصادر في مايو أيار الماضي، أنهى الشراكة بين غوغل وهواوي.

وقالت غوغل في مايو أيار الماضي، إن المستهلكين الذين يمتلكون بالفعل هواتف هواوي الذكية لن يتأثروا إلى حد كبير، لكن القائمة السوداء الأمريكية، حصرت هواوي على الإصدار العام من Android للأجهزة الجديدة، وبالتالي قطعتها عن تطبيقات وخدمات غوغل، بما في ذلك Gmail وتطبيق الخرائط..

وعانت مبيعات الهواتف الذكية من هواوي في الأسواق الدولية نتيجة العقوبات الأمريكية، لكنها ظلت جيدة في الصين حيث يتم حظر معظم منتجات غوغل الشائعة، وتقدم هواوي بدائل جديدة، وقالت هواوي، الجمعة، في المؤتمر الصحفي، إنها "ستضع الأسس لنظام التشغيل الجديد الخاص بها في الصين، ثم "ستوسع نطاقه ليشمل العالم".

وتزعم الولايات المتحدة أن هواوي، تمثل مصدر قلق للأمن القومي، فيما تنكر الشركة الصينية ذلك.