ردًا على بكين.. ترامب يعلن زيادة جديدة في الجمارك على البضائع الصينية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية يبدأ تنفيذها في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية المستمرة منذ شهور بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، إن الـ"250 مليار دولار من السلع والمنتجات الصينية التي تخضع حاليًا للضريبة بنسبة 25% ، سيتم فرض ضريبة عليها بنسبة 30%".

وأضاف ترامب "بالإضافة إلى ذلك ، فإن الـ 300 مليار دولار المتبقية من السلع والمنتجات الصينية، والتي تم فرض ضرائب عليها اعتبارًا من الأول من سبتمبر بنسبة 10%، سيتم فرضها الآن بنسبة 15%".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض تعريفات جمركية جديدة على حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية، حيث ستزيد الجمارك الصينية على البضائع الأمريكية 5% أو 10% اعتبارًا من 1 سبتمبر أيلول المقبل، وفقًا لبيان نشرته وزارة المالية الصينية.