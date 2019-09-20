دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة تويتر، ايقافها لحسابات في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، لافتة إلى أنها كانت تستهدف قطر وإيران واليمن، ملقية الضوء على السبب وراء إيقاف حساب سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي والذي أعفي من منصبه بأعقاب حادثة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الإمارات ومصر:

قالت الشركة في بيان لها: أزلنا شبكة من 267 حسابا مصدرها الإمارات ومصر، هذه الحسابات كانت متصلة بأهدافها وتكتيكاتها: عمليات متعددة الأوجه تستهدف قطر ودول أخرى مثل إيران، بالإضافة إلى تضخيم رسائل الدعم للحكومة السعودية.

وأضافت: أوقفنا مجموعة منفصلة مكونة من 4258 حسابا تعمل بصورة غير متساوية من الإمارات، موجهة أساسا ضد قطر واليمن، هذه الحسابات عادة ما وظفت أسماء وهمية وغردت عن شؤون إقليمية مثل الحرب في اليمن وجماعة الحوثيين.

صورة ارشيفية لسعود القحطاني

السعودية:

أوضحت تويتر: رصدت تحقيقاتنا 6 حسابات متصلة بالإعلام السعودي الرسمي كانت منخرطة بجهود تضخيم رسائل تصب في صالح الحكومة السعودية، وعندما كانت فعالة، قدمت هذه الحسابات نفسها على أنها وسائل إعلام مستقلة في الوقت الذي تنشر فيه أمورا مفضلة عند الحكومة السعودية.

واضافت الشركة: بصورة منفصلة (ليس ضمن القائمة المعلنة اليوم)، أوقفنا بصورة دائمة حساب سعود القحطاني وذلك لمخالفته سياسات التلاعب في الشركة.