النيابة العامة السعودية توضح دور سعود القحطاني بقضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح وكيل النيابة العامة السعودية، الخميس، دور المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لافتا إلى أن دوره "تنسيقي".

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جاء ذلك في رد على سؤال مفاده: "تردد في وسائل الإعلام عن دور المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني في هذه القضية، ما هو دوره في هذه القضية؟ وهل تم إحالته للتحقيق؟" حيث قال المسؤول السعودي: "تبين من التحقيقات الجارية إلى تاريخه أن دور المستشار السابق، يتمثل في التنسيق من قبل نائب رئيس الاستخبارات العامة في طلب الانضمام قائد مجموعة التفاوض وهو من كان يعمل معه".

وأضاف المسؤول السعودي بالقول: "كذلك طلب المستشار السابق الالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض وذلك ليطلعهم على بعض المعلومات التي قد تفيدهم في هذه المهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقادا منه أن المجني عليه رحمه الله تلقفته بعض المنظمات المعادية للمملكة وأن إعادته للمملكة يعد نجاحا كبيرا لهذه المهمة، علما أن المستشار السابق قد تم منعه من السفر وهو رهن التحقيق".

ويذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وسط سلسلة أوامر ملكية في إطار التحقيقات في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.