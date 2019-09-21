كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد البنك المركزي الإيراني، السبت، على استهدافه بعقوبات "بأعلى مستوى" أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قائلا إن واشنطن استنفدت كل ادوات ضغطها ولم تحقق شيئا.

جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي بان، الذي قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "لحسن الحظ، عبرنا من مرحلة الالتفاف على الحظر الى مرحلة التجارة الخارجية غير القابلة للحظر، ولقد حان الوقت لتأخذ الحكومة الأميركية العبرة من الحقائق".

وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: "إعادة فرض الحظر على البنك المركزي من قبل الحكومة الاميركية تشير الى مدى خلو ايديهم من ادوات الضغط على إيران.. لو كان بإمكان مثل هذه الاجراءات ان تكون مؤثرة في تحقيق المطالب الظالمة للحكومة الاميركية لكانت اوضاع البلاد الاقتصادية مختلفة كثيرا عما هي عليه الان".

وتابع قائلا: "احباطات الحكومة الأميركية المتكررة خلال العام الاخير تشير إلى أن اجراءات الحظر اصبحت عديمة التأثير أكثر مما مضى وان الاقتصاد الايراني اثبت للجميع قدرته على الصمود امام الحظر".