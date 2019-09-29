اللحوم البديلة تصل ماكدونالدز.. وأسهم "بيوند ميت" ترتفع بعد الإعلان

بعد هذا الاختراع.. هل نستغني عن اللحوم؟

ما بعد اللحوم البديلة.. خضراوات بديلة مصنوعة من اللحوم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، عن خططها في توفير شطيرة برغر جديدة تعتمد استخدام اللحوم البديلة الزائفة من شركة "بيوند ميت".

وستعرض شطيرة P.L.T. – التي ترمز أحرف اسمها إلى كلمات "نبات وخس وطماطم" – للبيع في 28 موقعاً من مطاعم ماكدونالدز في جنوب غرب أونتاريو، بما في ذلك المدينة الكندية الأكبر، تورونتو، لمدة 12 أسبوعاً.

وقد ارتفعت أسهم شركة بيوند ميت الخميس بنسبة 11.5٪ بعد الإعلان عن تعاونها مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة.

ووفقاً لماكدونالدز، فإن الشركة أقبلت على اختبار شطيرة P.L.T. تماشياً مع اهتمام العملاء المتزايد ببدائل اللحوم ذات الأساس النباتي، حيث قالت الشركة إنها لا تزال في "مرحلة التعلم" التي ستمكنها من مراجعة نتائج الفترة التجريبية قبل إضافة شطيرة برغر "بيوند ميت" في أي مكان آخر.

وقد جذبت اللحوم البديلة اهتمام العديد من الأشخاص الذين باتوا يحاولون الاتجاه إلى استهلاك البروتينات النباتية وتقليل استهلاكهم للحوم الحيوانية في محاولة للحد من تأثيراتهم السلبية على البيئة.

وعلى عكس شطائر البرغر النباتية، التي تمتعت منذ سنين عدة بسمعة سيئة بسبب طعمها "غير الملفت للنظر"، تصمم اللحوم البديلة الجديدة ليبدو شكلها وطعمها مثل اللحوم الحيوانية الحقيقية، ما يثير اهتمام آكلي اللحوم الحيوانية أيضاً وليس فقط النباتيين.

وتأخرت ماكدونالدز عن منافسيها بطرح منتج لحوم بديلة، إذ أن سلسلة وجبات برغر كينغ السريعة تبيع منذ مدة شطائر ووبر مصنوعة من لحوم "إمبوسيبل ميت" البديلة في جميع أفرعها في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك سلسلة مقاهي تيم هورتنز التي تبيع شطائر لحم "بيوند ميت" البديل.

وستقدم شطيرة P.L.T. على خبز برغر محمص مع مجموعة من مكونات شطائر البرغر المعتادة، مثل الخس والبصل والطماطم، مقابل 5 دولارات.

يذكر أن أسهم "بيوند ميت" ارتفعت بنسبة 600٪ تقريباً بعد طرحها للاكتتاب العام في يونيو/حزيران، إلّا أنها تلاشت في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من المبالغة في تقدير قيمتها. رغم ذلك، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 400٪ منذ سعر الافتتاح البالغ 25 دولاراً للسهم.