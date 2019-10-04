تقارير عن "فرض رسوم" طرق في السعودية.. ووزارة النقل ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وجود نية لدى السلطات السعودية بدء فرض رسوم على استخدام الطرق في المملكة ابتداء من العام 2020.

لمتحدث باسم وزارة النقل السعودي نقى في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "ما تم تداوله من أحد الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان معالي الوزير".

وأضاف المتحدث في بيانه: "موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي".

وألقى المتحدث الضوء على أن وزارة النقل "تحتفظ في حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة".