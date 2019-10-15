دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن خطط لتوقيع 10 اتفاقيات استثمارية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات العربية المتحدة، مع عدد من الشركاء من بينهم شركة "مبادلة" للاستثمار.

وستوقع الاتفاقيات في عدة قطاعات مختلفة من بينها قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، وإنتاج المعادن، واللوجستيات، والتصنيع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وقد شهدت العلاقات التجارية الإماراتية الروسية نمواً كبيراً وسريعاً في السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين من 1.5 مليار دولار في عام 2016 إلى أكثر من 2 مليار دولار في عام 2017، لتبلغ بعد ذلك في عام 2018 أكثر من 2.5 مليار دولار.

كما بلغت أيضاً قيمة تجارة دبي الخارجية مع روسيا في النصف الأول من عام 2019 حوالي 1.24 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأصدرت جمارك دبي إحصائيات تظهر أن أبرز البضائع في التجارة المتبادلة بين دبي وموسكو هي الألماس، والذهب، والهواتف، والسيغار، وقطع غيار السيارات.

ووصل الرئيس الروسي إلى الإمارات، ظهر الثلاثاء، فيما تعتبر الزيارة الأولى له للدولة بعد مرور حوالي 12 عاماً على زيارته الأخيرة.

وتأتي زيارة بوتين للإمارات العربية المتحدة بعد زيارته المملكة العربية السعودية، حيث شهد توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين موسكو والرياض، شملت قطاعات عدة بينها الإعلام، والثقافة، والطاقة، والفضاء.