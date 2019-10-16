هيونداي تستثمر 35 مليار دولار لتطوير سيارات كهربائية وذاتية القيادة

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – يبدو أن هيونداي تنوي أيضاً المشاركة في سباق بناء السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، إذ أعلنت أكبر شركة سيارات في كوريا الجنوبية الثلاثاء عن خططها لاستثمار 35 مليار دولار في "تقنيات التنقل المستقبلية" بحلول العام 2025.

ويضع هذا التعهد الهائل الشركة على قدم المساواة مع بعض من أكبر الشركات في الصناعة، من بينها الشركة الألمانية فولكس فاغن التي تعهدت بإنفاق 34 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة لإنتاج نسخة كهربائية أو هجينة من كل مركبة تصنعها.

وقالت شركة هيونداي الثلاثاء إنها تخطط لإطلاق 23 نوعاً من السيارات الكهربائية بحلول العام 2025، أي ما سيشكل حوالي نصف الإصدارات الجديدة في الشركة.

وتتمتع الشركة المصنعة للسيارات بشريك قوي لدعم إعلانها وخطة أعمالها الجديدة، إذ تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بإنفاق 1.9 مليار دولار على تكنولوجيا السيارات المبتكرة.

وقال الرئيس مون جاي إن الثلاثاء متحدثاً في مركز أبحاث هيونداي إن "هدفنا هو أن نصبح الدولة الأولى في القدرة التنافسية لسيارات المستقبل بحلول العام 2030"، مضيفاً أن كوريا الجنوبية ستصبح أول دولة في العالم تقوم بتسويق القيادة الذاتية، وأنه خلال العقد المقبل، يجب أن تصبح ثلث السيارات على الطرق كهربائية أو تعمل بالهيدروجين.

وتشارك دول العالم في سباق لوضع السيارات ذاتية القيادة على الطرقات، ما يضع شركات تصنيع السيارات تحت ضغوط عدة، إما للانضمام إلى السباق أو المخاطرة بالتخلف عن نظرائها.

وقد استثمرت شركة سوفت بانك اليابانية مليارات الدولارات في شراكات مع تويوتا وجنرال موتورز للمساعدة في تطوير سيارات ذاتية القيادة، بينما تعاونت فورد وبايدو لتطوير سيارات ذاتية القيادة في الصين، في حين بدأت فولكس فاغن باختبار السيارات الكهربائية المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية في أجزاء من شوارع هامبورغ.