شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، السبت، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، على إنجاز الموازنة دون فرض ضرائب إضافية.

وقال خليل عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة دون أي ضريبة ورسم جديد والغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف".

وأضاف وزير المالية اللبناني أنه اتفق مع الحريري على "إقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة".

وتشهد شوارع المدن اللبنانية احتجاجات ضخمة مطالبة برحيل الفئة السياسية الحاكمة والممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى استقالة الحكومة وأعضاء البرلمان.

وكان مشروع قرار فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق وتساب في لبنان الشعلة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في لبنان، والتي أنهت يومها الثالث.