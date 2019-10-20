نمو الصين الاقتصادي ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1992

هونغ كونغ (CNN) -- انخفض نمو الصين الاقتصادي في الربع الأخير من العام إلى أدنى مستوياته منذ حوالي 3 عقود، بينما لا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتأثر بتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما يعتبر أضعف معدل نمو فصلي منذ العام 1992، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6٪ في الأشهر الـ3 الماضية حتى نهاية سبتمبر/أيلول، بعد أن هبط من نسبة 6.2% للفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران، وفقاً لإحصاءات حكومية صدرت الجمعة.

وقال تشوبينغ تشو، استراتيجي السوق العالمي لدى جيه بي مورغان لإدارة الأصول إن "التوتر التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على معنويات الأنشطة التجارية والاستثمارية".

وقد ظهرت الأرقام التي بدت أسوأ مما كان متوقعا، بعد أسبوع واحد من التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بأكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف تشو أن المفاوضات الجارية قد تؤثر بإيجابية على المشاعر التجارية، إلّا أنه رغم الصفقة البسيطة المحتملة، لا تزال معظم الرسوم الجمركية على الواردات من الصين قائمة، ما يضر بالصادرات الصينية".

وتتضمن الصفقة التجارية الأولية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي، إيقاف الزيادات في الرسوم الأمريكية التي كان من المفترض أن تنفذ في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما كان قد قال الرئيس دونالد ترامب للصحفيين إن الملكية الفكرية والخدمات المالية والمشتريات الزراعية أدرجت أيضاً في الاتفاقية.

وقد تراجعت الأسواق بعد صدور البيانات الصينية الأخيرة، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.5٪ و1.3٪ على التوالي. وكانت قد ارتفعت المؤشرات بنسبة 0.5٪ و0.3٪ قبل إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

كما تراجعت الأسهم اليابانية والكورية أيضاً عن أعلى مستوياتها حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 لفترة وجيزة بنسبة 0.9٪، قبل أن ينخفض مجدداً ويفقد مكاسبه، بينما أغلق مؤشر كوسبي منخفضاً بنسبة 0.8٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.5٪ في وقت سابق.