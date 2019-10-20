ابتداء من اليوم.. سعر البنزين في السعودية ينخفض وهذه القيمة الجديدة

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بعد ثورة "التكسير الهيدروليكي".. هل تسيطر أوبك حقًا على أسعار النفط؟

مع ارتفاع أسعار النفط، إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأسعار الجديدة لوقود البنزين وخفض أسعاره بعد مراجعة الأسعار للربع الرابع من العام الجاري.

صورة أرشيفية تظهر مرفت بخاري المشرفة على محطة وقود في السعودية تتحدث مع عامل بالمحطة في فبراير 2018

واعلنت أرامكو في تقرير على صفحتها الرسمية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ستكون على النحو الآتي:

- بنزين 91 كان سعر الليتر الواحد 1.53 ريالا، وأصبح بـ1.50 ريالا للتر بالسعر الجديد.

- بنزين 95 كان سعر الليتر الواحد 2.18 ريالا وأصبح 2.05 ريالا للتر بالسعر الجديد.

وأضحت أرامكو في تقريرها أن هذا التعديل في الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".