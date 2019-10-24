هل تحب إدارة الأموال؟ هذه الوظائف مناسبة لك..

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جميعنا يحب الأموال، فمن منا لا يشعر بالحماس عند تلقيه راتبه الشهري أو يكتفي بالقول لست بحاجة لهذا المال؟ لا أحد بالتأكيد! ولكن، تذكر أن الحاجة للمال ومعرفة كيفية إدارته هما أمران مختلفان تماماً. فالعمل في وظيفة تشمل إدارة الأموال يتطلب الصبر وإرادة قوية والأهم من ذلك النزاهة، ففي أغلب الأحيان لا يكون المال الذي تديره ملكك، بل هو أمانة وضعها شخص آخر بين يديك.

إن كنت واحداً من الأشخاص الذي يحبون إدارة الأموال، ستناسبك هذه الوظائف بلا شك:

1. محاسب

ما هو أول أمر يخطر على بالك عند التفكير بإدارة الأموال؟ محاسب بالتأكيد! فمهمة المحاسب الرئيسية هي إدارة جميع أموال الشركة ومعرفة أدق التفاصيل المتعلقة بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وذلك من خلال مراقبة الحسابات المالية والحفاظ عليها. ولحسن الحظ، تحتاج كل شركة لشخص يدير حساباتها، وكل قطاع ومجال عمل يمتلك حساباً بالتأكيد.

2. وسيط مالي

إن وظيفة الوسيط المالي هي باختصار شراء الممتلكات وبيعها للعملاء، وقد يكون الوسيط المالي فرداً أو شركة. في الواقع، يعد التفاوض مع العملاء حول الأسهم التي عليهم شراؤها أو بيعها المحور الرئيسي لهذه الوظيفة، فهو الذي يضمن لهم أفضل مبلغ من المال.

3. أمين صندوق

إن أمين الصندوق هو موظف بنك يتعامل مباشرة مع العملاء، وقد يطلق عليه أيضاً اسم "كاشير" أو "مندوب خدمة العملاء"، ولكن الوصف الوظيفي هو نفسه أي إدارة الأموال. ولا تتطلب هذه الوظيفة بالعادة تعليم عالي أو خبرة واسعة، كون معظم البنوك تقوم بتدريب الموظف بعد حصوله على الوظيفة.

4. مدقق حسابات

يقوم المدقق تقريباً بنفس مهام المحاسب، إلا أنه قد يتولى أيضاً مسؤوليات مختلفة، والاختلاف الرئيسي بينهما هو أن المدقق يقوم بمراجعة مهام المحاسب. هل تمتلك دقة الملاحظة هذه عند التعامل مع الأموال؟

5. مدير الائتمان

يقوم مدير الائتمان بتطوير كافة الإجراءات والمبادئ التوجيهية الضرورية لضمان الالتزام بسياسات الائتمان في الشركة، وذلك أثناء الاشراف على حسابات العملاء ودفعاتهم. تتطلب هذه الوظيفة خبرة متوسطة ومهارات تواصل وتفاوض جيدة.

6. محلّل مالي

قد لا يدير المحلّل المالي الأموال بشكل مباشر، إلا أنه يتحكم في الأمور التي يتم إنفاق الأموال عليها، فهو يوفر بيانات دقيقة حول ربحية الشركة والقدرة على إيفاء الديون والاستقرار والسيولة، ويقدم اقتراحات وحلول تستند على تلك البيانات.