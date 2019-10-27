فيلم "جوكر" يصبح الفيلم الأكثر ربحاً في فئته على الإطلاق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بعد تصدره شبّاك التذاكر وصالات عرض الأفلام حول العالم، أصبح فيلم "جوكر" الفيلم ذو تقييم "R" الأكثر ربحاً على الإطلاق.

ووفقاً لشركة وارنر بروز، فإن الفيلم الذي يؤدي دور بطولته خواكين فينيكس، كرجل مضطرب يتحول إلى مهرج قاتل، حقق حوالي 788 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم. أي أكثر من فيلم "ديدبول" الذي حقق عالمياً 783 مليون دولار عندما صدر في العام 2016.

ورغم أن الفيلم حقق عالمياً أكثر الأرباح من بين الأفلام ذو التقييم "R"، أي يجب على أولياء الأمور مرافقة من هم دون الـ17 لمشاهدته، إلّا أنه لم يحظى بذات الصدارة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا يزال فيها فيلم ميل غيبسون "آلام المسيح"، الأعلى ربحاً في تاريخ أمريكا، بـ370 مليون دولار في العام 2004، مقارنة بفيلم جوكر الذي حقق محلياً 259 مليون دولار.

يقول بول ديجارابديان، كبير المحللين الإعلاميين في كومسكور في مقابلة مع CNN، إن فيلم جوكر "حقق نجاحاً مذهلاً حقاً، ووجد جمهوراً عالمياً جديداً برقم قياسي، رغم المخاوف الأمنية والجدل الكبير حول موضوعه القاتم".

ومن الممكن أن يستمر الفيلم الذي أنتجته شركة وارنر بروز – التي تملكها وارنر ميديا جنباً إلى جنب مع CNN – أن يواصل تقدمه ونجاحاته مع اقتراب موسم الجوائز في هوليوود. وقد حاز الفيلم حتى الآن على جائزة مهرجان البندقية السينمائي، بينما أشاد النقاد بأداء فينيكس، مشيرين إلى مدى استحقاقه جائزة أوسكار.