طرح أرامكو للاكتتاب.. أمين الناصر يوضح ما تسعى له الشركة

بعد وصول قيمتها لتريليون دولار.. هذه مقارنة بين آبل وأرامكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وضّح أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو النفطية السعودية، عما تسعى له شركته، معلنا نية طرح أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وقال الناصر في مقطع فيديو نشرته أرامكو على صفحتها بتويتر، الأحد: "يسرني ويشرفني اليوم أن أعلن عن نية أرامكو السعودية للطرح العام الاولي في السوق المالية السعودية تداول، لتكون إيذانا ببدء مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الشركة، لا شك أن رؤيتنا تتمثل في أن تصبح أرامكو السعودية أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم.."

وتابع قائلا: "نحن نسعى دوما للعمل وفقا لمنظومة تشغيلية آمنة ومستدامة وموثوقة، فاليوم ننتج تقريبا واحدا من كل 8 براميل نفط خام على مستوى العالم ونتميز بأننا أحد المنتجين الأقل تكلفة والأعلى موثوقية والأدنى في مستوى الانبعاثات الكربونية ونسعى لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا عبر المحافظة على موقعنا المتفوق في انتاج النفط الخام والغاز.."

وأضاف: "نسعى أيضا لتنمية أعمالنا بشكل مربح بالحصول على قيمة إضافية عبر تكامل سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية وتتميز أرامكو السعودية بحمد الله بقدرتها بالأداء التشغيلي والانضباط المالي وبمركزها المالي القوي والمرن، والشركة عازمة على مواصلة تقديم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس ممثلا في حكومة المملكة وقريبا لمساهميها الجدد بإذن الله.."