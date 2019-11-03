بعد وصول قيمتها لتريليون دولار.. هذه مقارنة بين آبل وأرامكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقدت شركة أرامكو السعودية، التي تعتبر جوهرة الصناعة النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤتمرا صحفيا، الأحد، عقب إعلان موافقة هيئة سوق المالي السعودي عن قبول طلبها بالتسجيل والاكتتاب العام.

وفيما يلي أبرز النقاط التي طرحها كل من رئيس أرامكو، أمين الناصر ورئيس مجلس إدارة الشركة، ياسر الرميان خلال المؤتمر الصحفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

1- بانتهاء عملية الاكتتاب فإن أرامكو ستصبح شركة مدرجة في سوق المال السعودية تداول.

2- تقديم مستوى جديداً من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر.

3- الطاقة التكريرية الصافية لشركة أرامكو تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني.

4- احتياطي النفط المكافئ لشركة أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل.

5- المحللون سيحددون النطاق السعري للسهم خلال 10 أيام.

6- توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار في عام 2020، والسعودية ستتنازل عن حقها في الأرباح 5 سنوات لدعم الشركة في حالة الضرورة.

7- لا يمكن تحديد تقييم الشركة في المرحلة الحالية.