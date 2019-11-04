أسهم مجانية للسعوديين في أرامكو.. إليك الشرط وكيف تحصل عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو السعودية، جوهرة تاج الصناعة النفطية في المملكة العربية السعودية، عن تقديم أسهم مجانية لكل سعودي يستثمر بالشركة عن بدء الطرح الأولي للاكتتاب العام، وذلك ضمن نظام تحفيز للمواطنين.

الشرط في الحصول المستثمرين السعوديين على الأسهم المجانية هو المحافظة على ملكية أسهمهم لمدة 180 يوما (5 أشهر) من تاريخ الاكتتاب.

جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي، حيث قالت: "سيحصل شريحة السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة (180) يومًا على (1) سهمٍ مجانيٍ لكل (10) أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى (100) سهمٍ مجانيٍ"، أي أن الشرط هو بمحافظة صاحب السهم على بملكية أسهمه لمدة 180 يوما

وعن سعر السهم، قالت الشركة: "سيتم تحديد النطاق السعري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويغطي النطاق السعري أدنى وأعلى سعر لكل سهم معروض في الطرح العام الأولي، وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم ضمن هذا النطاق في نهاية فترة الاكتتاب".

وعن المبلغ الذي ينبغي على الشخص استثماره، قالت أرامكو: "ينبغي عليك اتخاذ القرار بالاستثمار من عدمه، ومبلغ الاستثمار بناء على ظروفك الخاصة، وبعد الاطلاع بتدبّر على كافة المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار التي يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للشركة.. وفي حال كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التواصل مع مستشارك المالي/ بنكك".