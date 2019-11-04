بفيديو نادر للملك المؤسس بالسعودية.. تاريخ أرامكو بـ45 ثانية

ما الذي يجب مراقبته في اكتتاب أرامكو وماذا يعني لرؤية 2030؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل التابع للحكومة السعودية، مقطع فيديو مدته 45 ثانية يقدم نبذة سريعة عن تاريخ شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة تاج الصناعات النفطية في المملكة تخلله صور نادرة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

ويبدأ الفيديو بعرض "تدفق الزيت من بئر الدمام السابعة العام 1938، فكانت أول بئر تنتج الزيت بكميات تجارية، وبعد عام واحد من هذا الاكتشاف التاريخي شحنت أول ناقلة بالزيت السعودي متجهة من فرضة رأس تنورة إلى أسواق العالم في حفل بهيج رعاه الملك عبدالعزيز".

ويقفز مقطع الفيديو إلى اليوم الحالي وإنتاج أرامكو السعودية لـ"1 من بين كل 8 براميل نفط في السوق العالمية.. باحتياطات تعادل 5 أضعاف ما لدى شركات النفط الـ5 الكبرى مجتمعة.."

ويأتي نشر الحكومة السعودية لهذا الفيديو بعد يوم على إعلان شركة أرامكو نيتها طرح أسهم للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، كاشفة عن أسهم مجانية للسعوديين وتسهيلات للمستثمرين الأجانب.