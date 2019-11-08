أبرز 5 نقاط بكلمة رئيس وزراء العراق باجتماع موازنة 2020

العبادي يكشف لـCNN موقفه من خامنئي ويبين دور إيران في العراق

في دقيقتين.. ماذا يحدث بمظاهرات العراقيين والغضب ضد إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الضوء على عدد من جوانب موازنة البلاد للعام 2020، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها وفقا لتدوينة نشرت على صفحته الرسمية بفيسبوك:

1- نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية.

2- نؤكد على محاسبة كل وحدة مالية على ما تنجزه فعلا وليس على ما تنفقه وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي والدور الرقابي.

3- سنبدأ بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة بما فيها النفط المصدر من الإقليم.

4- الأولوية لزيادة الموارد غير النفطية ولتقوية الاقتصاد والناتج الإجمالي وفرص العمل، ويجب السيطرة على الديون الخارجية والداخلية وربطها بالمشاريع والتنمية البشرية والمخرجات المفيدة للشعب والدولة.

5- توقف المشاريع هو أخطر ما يمكن، وكان لدينا خمسة الاف مشروع متلكئ بمئات المليارات توصلنا لتنظيمها.. 989 مشروعا متلكئا في هيئة الاستثمار، أعيد منها في بداية 2019، 344 مشروعا قيمتها 17 مليار دولار خارج الموازنة، و61 ألف فرصة عمل ضاعت بسبب توقفها وأدت لضياع 350 ألف فرصة عمل موازية اخرى.