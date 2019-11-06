الجيش العراقي: لا نستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين ونضمن سلامتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن القوات المسلحة العراقية تضمن سلامة المتظاهرين السلميين في كافة ساحات العراق، على حد تعبيره، مؤكدًا أن الجيش العراقي أصدر أوامره بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ودعا المتحدث باسم الجيش العراقي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، الشباب المحتجين إلى تجنب العنف، مشددًا على حق التظاهر السلمي بعيدًا عن العنف.

وطالب عبد الكريم خلف، المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية، كما طالب أيضا بعدم السماح بقطع الجسور كونها ممرًا حيويًا للعراقيين، مشيرًا إلى أن الجيش العراقي لن يسمح بإغلاق الموانئ العراقية، لافتًا إلى أن قطع الطرق والاحتجاجات وتعطيل الموانئ تسبب في خسائر وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار.

وقال خلف، في المؤتمر الصحفي، إن وقالت إن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام بشرط "عدم التحريض"، على حد وصفه.