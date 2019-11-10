إيران تعلن اكتشاف حقل نفط سيزيد احتياطاتها بنسبة الثلث.. إليكم حجمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن بلاده اكتشفت حقلاً نفطياً جديداً لديه القدرة على زيادة احتياطيات إيران بنحو الثلث.

ووفقاً لروحاني فإن حقل النفط الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع، اكتشف في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، ويحوي احتياطات تقدر بـ53 مليار برميل من الخام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا.

وجاء تصريح روحاني عن الحقل النفطي الجديد خلال كلمة ألقاها في محافظة يزد الأحد، قال فيها إن إيران تعلن لأمريكا أنها "دولة غنية، ورغم العداء والعقوبات الجائرة التي ارتكبتها ضدنا، إلّا أن العمال ومهندسي صناعة النفط الإيرانيون تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا الحقل النفطي الهائل".

كما قال روحاني إنه رغم الضغوط الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، إلّا أن "ممانعة الشعب ووحدته وجهوده الواسعة، جعلتنا نصل إلى نقطة والتي أعتقد، أن أمريكا تشعر فيها بخيبة أمل، وتدرك جيداً أن شعبنا العظيم وقف صامداً أمام الضغوط الامريكية".

وقد أكدت إيران عدة مرّات أنها ستمضي قدماً في خططها لتطوير الطاقة رغم العقوبات الأمريكية "التي تسعى إلى شل اقتصاد البلاد"، وفقاً لتقرير صدر سابقاً عن وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

ووفقاً لنائب المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، رضا دهغان، فإن إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول التي لديها أكبر احتياطات نفط في العالم، حيث تمتلك 159 مليار برميل من الهيدروكربونات القابلة للاسترداد.