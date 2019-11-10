أرامكو ستبيع أقل من 1٪ من أسهمها للمستثمرين.. وهذا تاريخ الطرح

الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة أرامكو السعودية، السبت تفاصيل طرحها العام الأولي الذي من المتوقع أن يحطم أرقاماً قياسية ويعطي المستثمرين فرصة امتلاك جزء من أكثر الشركات ربحية في العالم.

وقالت شركة النفط التي تمتلكها المملكة العربية السعودية، إن الطرح سيبدأ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني وسينتهي في 4 ديسمبر/كانون الأول. كما ستسعر الشركة أسهمها في 5 ديسمبر/كانون الأول، ليبدأ بعد ذلك تداولها في البورصة السعودية، تداول، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لما جاء في نشرة الإصدار.

وقد يكون اكتتاب الشركة العام الأكبر في التاريخ، إذ تمتلك أرامكو احتياطيات نفطية هائلة وإنتاج يومي ضخم، وتحتكر سوق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم. كما حققت الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام أرباحاً بقيمة 68 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 18٪ عن ذات الفترة من العام 2018، التي بلغت خلالها الأرباح 111 مليار دولار.

ولم تتضمن نشرة الإصدار تفاصيل عن نسبة الأسهم التي ستطرحها الشركة، إلّا أنها ستبيع ما يصل إلى حوالي 0.5٪ من الأسهم للمستثمرين الأفراد. وسيكون هناك فئة واحدة من الأسهم العادية ويحق لكل حامل سهم تصويت واحد. وسيتمتع كل مساهم بحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة. ولن تتمكن الشركة من إدراج أسهم إضافية لمدة 6 أشهر بعد بدئها التداول.

وتأتي تفاصيل الاكتتاب الذي طال انتظاره في وقت انخفاض أسعار النفط وأزمة المناخ والمخاطر الجيوسياسية التي أثارت الشكوك بين المستثمرين الدوليين.

وكان قد سعى ولي العهد محمد بن سلمان لتقييم أرامكو بحوالي تريليوني دولار، إلّا أن شركة "باليسي أدفايزرز" قدرت قيمة أرامكو بتريليون دولار فقط.