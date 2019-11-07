طرح أرامكو السعودية.. 3 أمور قد تؤثر على اقبال المستثمرين

ما الذي يجب مراقبته في اكتتاب أرامكو وماذا يعني لرؤية 2030؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه أنظار العالم إلى الطرح الجزئي لأسهم شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة تاج الصناعات النفطية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر أكثر شركة تحقيقا للأرباح في العالم.أرباح في العالم.

ولكن مع الطرح المرتقب في سوق الأسهم السعودية أو ما يُعرف بـ"تداول"، تبرز 3 أمور قد تؤثر على المستثمرين والإقبال بالصورة التي تريدها السعودية، وهي كالتالي:

1- أسعار النفط المنخفضة، إذ أن الطلب العالمي على النفط الخام يتراجع.

2- أزمة تغيير المناخ والمخاوف من تصاعدها.

3- المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

ويذكر أن أرامكو قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019، وحسب هذه المؤشرات فإن صافي الأرباح يبدو متراجعًا بنسبة 7% عند مقارنته بنحو 83.3 مليار دولار أحرزتها أرامكو في نفس الفترة من 2018.