هذا تاريخ إعلان أرامكو السعودية عن النطاق السعري لأسهمها

كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وثيقة نشرتها أرامكو أن شركة النفط السعودية ستعلن عن النطاق السعري المبدئي لاكتتاب أسهمها الأحد المقبل، في تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019.

كما تضمنت الوثيقة معلومات أخرى وإرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، مثل تاريخ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد، وتاريخ الإعلان عن سعر الطرح النهائي.

ووفقاً للنشرة التي أصدرتها شركة سامبا كابيتال، التي تدير الاكتتاب، على موقع أرامكو الإلكتروني الرسمي، فإنه سيحدد ويعلن عن سعر الطرح النهائي في 5 ديسمبر/كانون الأول من العام 2019.

كما ذكرت النشرة أن فترة الطرح للمكتتبين الأفراد ستبدأ في تاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2019.

وقد يكون اكتتاب الشركة المنتظر الأكبر في التاريخ، إذ تمتلك أرامكو احتياطيات نفطية هائلة وإنتاج يومي ضخم، وتحتكر سوق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم.