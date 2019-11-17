بالنطاق السعري المعلن لأسهم أرامكو السعودية.. كم تبلغ قيمتها؟

كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، النطاق السعري لطرحها اليوم، والذي يشير إلى أن الشركة قد تكون الأكثر قيمة في العالم، مع أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، في حال استمرت خطة تسعير الأسهم التي سيعلن عن سعرها النهائي في 5 ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ النطاق السعري للسهم الواحد بين 8 دولارات و8.53 دولاراً، ما يجعله أعلى من تقديرات وول ستريت، ولكن أقل من الخطط الأصلية التي كان قد أعلن عنها وطمح لها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العام 2016.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يطمح أن تبلغ قيمة الطرح الأولي 2 تريليون دولار، إلّا أنه نظراً للمؤشرات الحالية، فإن القيمة ستتراوح بين 1.6 و1.71 ترليون دولار. ورغم ذلك، إذا تقرر سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، أي 8.53 دولاراً، سيبقى الاكتتاب أكبر طرح عام أولي في العالم، بقيمة تبلغ 25.4 مليار دولار، أي أكثر من اكتتاب عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، علي بابا.

ووفقاً لأرامكو، فإن الشركة ستطرح 1.5٪ من أسهمها، كما ستخصص 0.5% منها للمواطنين السعوديين.

ويُعتبر عرض أرامكو جزءاً من خطة الرؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد خارج نطاق النفط، في ضوء مخاوف تغير المناخ والهجمات الأمنية الإقليمية على منشآتها.