منذ تعليق رحلاتها.. بوينغ تعقد أول صفقة لطائراتها 737 ماكس "المضطربة"

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

حادثان في 6 أشهر.. ماذا يجب أن تعرفه عن بوينغ 737 ماكس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقدت شركة تصنيع الطائرات بوينغ أول صفقة لطائراتها الأفضل مبيعاً سابقاً، 737 ماكس، منذ تعليق جميع رحلاتها في مارس/ آذار الماضي بعد حادثين تسببتا في قتل المئات من الركاب.

وقد أعلنت بوينغ الثلاثاء خلال معرض دبي للطيران القائم، عن طلب لشراء 20 طائرة من شركة طيران مجهولة، 10 منها من طراز 737 ماكس 7، و10 طائرات أخرى من طراز ماكس 10 الأكبر، والتي لا تزال قيد التطوير. وقد صممت طائرة ماكس 10 لتسع ما بين 188 و204 راكب، أي حوالي أكثر بثلث ما يمكن لطائرة 737 ماكس استيعابه.

كما أعلنت الشركة الاثنين أيضاً، أنها تلقت طلباً لشراء 10 طائرات إضافية من طراز ماكس 8 من طيران "سان إكسبرس"، وهي شركة تملكها "لوفتهانزا" والطيران التركي معاً، مخصصة للرحلات بين أوروبا وتركيا. صفقة "سان إكسبرس" الأخيرة هي إضافة جديدة إلى صفقة سابقة عقدتها الشركة مع بوينغ لـ32 طائرة من طراز ماكس.

وتعتبر صفقة "سان إكسبرس" الجديدة بمثابة تعزيز للثقة بطراز طائرات بوينغ التي عُلّقت رحلاتها منذ مارس/أذار الماضي بعد حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً كانوا على متنها.

وقال جينس بيشوف، الرئيس التنفيذي لـ"سان إكسبرس" إن الشركة لديها "علاقة طويلة الأمد وقوية وموثوق بها مع شركة بوينغ" مضيفاً أنهم لديهم "ثقة تامة في أن بوينغ ستوفر طائرة آمنة وموثوقة وفعالة".

وتعتبر الصفقات الجديدة متواضعة إلى حد ما، عند مقارنتها بصفقات أخرى عقدتها الشركة المنافسة لبوينغ، إيرباص، خلال معرض دبي للطيران أيضاً، والتي بلغ مجموعها حوالي 30 مليار دولار.