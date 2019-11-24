بعد يومين من الكشف عنها.. 146 ألف طلب على شاحنة تسلا الجديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حازت "شاحنة" إيلون موسك الكهربائية الجديدة، "سايبر تراك"، باهتمام كبير على شبكة الإنترنت وطلبات مبيعات كثيرة بعد وقت قليل من الإعلان عنها، إذ قال الملياردير ومؤسس شركة السيارات الكهربائية "تسلا" إن الشركة تلقّت 146 ألف طلب على المركبة بعد يومين من الكشف عنها فقط.

وقد نشر موسك تغريدة على حسابه في موقع التواصل تويتر يوم السبت، أعلن فيها عن "146 ألف طلب شراء حتى الآن"، مشيراً إلى أن المقبلين على شراء المركبة مهتمون بالنسخة الأكثر تكلفة منها، حيث قال إن 41% من الطلبات، وضعت للمركبة بالمحرك الثلاثي ذات الدفع الرباعي والتي يبدأ سعرها من 69,900 دولار، مقارنة بمركبة المحرك الواحد بعجلات الدفع الخلفية، والتي يبدأ سعرها من 39,900 دولار.

كما نشر موسك أيضاً تغريدة أخرى قال فيها إن الشركة لم تعتمد على "أي إعلانات أو تأييد مدفوع".

وتبلغ تكلفة طلب المركبة مسبقاً 100 دولار فقط، وسيستغرق وصول السيارة إلى أيدي المستهلكين عدة سنوات إذ يبدأ الإنتاج في العام 2021، بينما يبدأ إنتاج السيارة ذات المحرك الثلاثي بعد سنة من ذلك.

وتتميز الشاحنة الكهربائية بتصميم خارجي غريب، دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعليق بكثرة على مظهرها الفريد، فمنهم من قارن شكلها ذو الزوايا الواضحة بعتبة باب، وآخرون قارنوها بمثلث على عجلات، وأيضاً بشخصية أفلام الكرتون "سبونج بوب سكوير بانتس".

وقد صُنع هيكل شاحنة "سايبر تراك" الخارجي من خليط معدني فولاذي مقاوم للصدأ طور حديثاً، وهو ذات المعدن المستخدم في صواريخ "سبيس إكس" التي تصنعها تسلا، وفقاً لما ذكره موسك.

ويقول موسك إن هذه المعادن تمكن السيارة من أن تكون "مضادة للرصاص" ضد الأسلحة النارية الصغيرة، بما فيها مسدسات الـ9 ميليمتر.