نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في خطوة قد تهز عالم الإنترنت، أعلنت شركة الأسهم الخاصة "إيثوز كابيتال" عن قرارها بشراء الشركة التي تملك كل نطاقات "org." على الشبكة العنكبوتية.

ومن المتوقع أن تغلق صفقة إيثوز للاستحواذ على سجل المصلحة العامة، والذي هو مؤسسة غير ربحية أنشأتها جمعية الإنترنت لإدارة نطاقات "org." على الإنترنت، خلال الربع الأول من عام 2020. ولم يعلن بعد عن سعر البيع.

وقد تسبب الإعلان عن الصفقة بحالة من الشعور بالذعر بين المنظمات غير الربحية، والتي تشكل غالبية نطاقات "org."، ما دفعها للسعي بالتوقيع على عريضة يقودها المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، تدعو إلى عرقلة الصفقة.

ويوجد حالياً حوالي 10 ملايين موقع بنطاق "org." على الإنترنت، وتحتوي العريضة حتى الآن، على حوالي 8900 توقيع ضد إتمام الصفقة.

ويواجه موقعو العريضة قلقاً من بيع المؤسسة لشركة أسهم خاصة، إذ قد يعني ذلك زيادة في أسعار النطاقات فضلاً عن قوانين رقابة مختلفة، وفقاً لما ذكره موقع SaveDotOrg، وهو موقع إلكتروني يديره المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية ومجتمع من المتخصصين في مجال التكنولوجيا غير الربحية.

في مقابلة مع CNN، قال ريك كوهين، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، إن "القلق لا يتعلق بالصفقة فقط، بل بالصفقة إلى جانب إزالة الحدود القصوى للتسعير التي كانت تحمي المنظمات غير الربحية من زيادة الأسعار على نطاقات org. التي تعتمد عليها".

وقد أنشئ سجل المصلحة العامة في عام 2002، وهو منظمة غير ربحية تقود المعايير المتعلقة بالإنترنت والتعليم والسياسة. وأنشئ السجل بهدف تعيين منظمة معينة لإدارة نطاق "org." عالي المستوى.

من جهة "إيثوز كابيتال"، قال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، إريك بروكس، إن المنظمات غير الربحية يجب ألّا تشعر بالقلق إزاء أي تغييرات كبيرة، مضيفاً أن الدافع والقصد من الصفقة "هو تطوير وبناء هذا العمل لصالح جميع أصحاب المصلحة"، وأنه يتعاطف ويتفهم الخوف الذي تعبر عنه هذه الجهات.

ويبلغ سعرنطاق "org." حالياً 10 دولارات في السنة. ووفقاً لبيان صادر عن جمعية الإنترنت، فإن إيثوز تخطط للحفاظ على سعر نطاق "org." بأسعار معقولة، إلّا أنه قد يزيد بحوالي 10٪ سنوياً.