نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

ما الذي يجب مراقبته في اكتتاب أرامكو وماذا يعني لرؤية 2030؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في أكبر حصيلة لطرح أولي لاكتتاب في العالم، جمعت المملكة العربية السعودية، نحو 25.6 مليار دولار من بيع أسهم شركة أرامكو للنفط.

وباعت أرامكو السعودية 3 مليارات سهم بسعر 32 ريال (8.53 دولار) للسهم، في الاكتتاب العام، وفقًا لمصدر مطلع على عملية الاكتتاب، وهذا يعني أن الصفقة تجاوزت صفقة طرح "علي بابا" في الصين في عام 2014.

وتقدر قيمة أرامكو بنحو 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم متقدمة على شركة أبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.15 تريليون دولار.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تهدف إلى بيع حوالي 1.5% من أسهمها البالغة 200 مليار، وقالت الشركة إن 0.5% من العرض سيذهب إلى مستثمري التجزئة، بينما سيتم تخصيص 1% للمستثمرين من المؤسسات، فيما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن حجم الصفقة قد يرتفع إلى 29.4 مليار دولار، إذا تم زيادة الأسهم المطروحة.

في حين سجل الاكتتاب رقما قياسيا جديدا، إلا أنه يزال أقل بكثير من التوقعات الأولية السعودية.

وتأمل الحكومة السعودية في أن يعزز طرح أرامكو رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، لتطوير الاقتصاد السعودي والاعتماد على مصادر غير نفطية.