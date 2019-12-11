205 مليون دولار.. قيمة تداول سهم أرامكو في أول ساعة من إدراجه

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبحت شركة النفط السعودية، أرامكو، الشركة المدرجة الأكبر في العالم، بعد إدراجها أسهمها في السوق السعودية، "تداول"، الأربعاء.

وقد بلغت القيمة المتداولة لأسهم الشركة في الساعة الأولى من إدراجها، حوالي 770 مليون ريال سعودي، أي 205 مليون دولار، ليرتفع بذلك تقييم الشركة إلى 1.9 تريليون دولار.

وقد أعلن عن إدراج أسهم أرامكو في السوق السعودية خلال حفل "قرع أجراس"، حضره الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة، ياسر الرميان.

وقال الرميان إن اكتتاب أرامكو "سيعزز من حوكمة أعمال الشركة وسيزيد من معايير الشفافية، وسيدعم الاستمرار في التميز التشغيلي والانضباط المالي لشركة أرامكو"، مضيفاً أن اختيار السوق السعودية "تداول" منصة للإدراج، يدل على مكانة السوق المالية السعودية العالية.

كما قال الناصر في كلمة ألقاها خلال حفل قرع أجراس الإدراج إن أرامكو تبدأ في إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "مرحلة جديدة من مسيرة ازدهار امتدت لأكثر من 86 عاماً".