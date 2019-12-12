الطيران الفدرالي بأمريكا: طائرة بوينغ 737 ماكس لن تحلق في 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إن طائرة بوينغ 737 ماكس لن تطير قبل نهاية هذا العام كما كانت قد أملت بوينغ لطائراتها المعلقة سابقاً.

وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية، ستيفن ديكسون الأربعاء، إنه لا يستطيع توفير إطار زمني لموعد حصول الطائرة على الموافقة للطيران مرة أخرى، مضيفاً أنه هناك 10 أو 11 خطوة مختلفة في عملية إصدار الشهادات لم تكتمل بعد، ما يعني أن الأمر قد يمتد حتى العام 2020، على حد قوله.

ولم يصرح ديكسون عما إذا كان ذلك يعني أنه ستتم الموافقة على تحليق الطائرة في في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط، حيث قال إنه لو كان لديه "هذا النوع من كرة بلورية كاشفة للمستقبل، سأكون بالتأكيد قادراً على مشاركتها، ولكنه من المهم للغاية أن يعمل فريقنا عن كثب مع السلطات الدولية التي عملت معنا ومع فريق بوينغ للقيام بالأمر بشكل صحيح".

وكانت قد علقت جميع رحلات طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم في شهر مارس/ آذار بعد حادثتين قاتلتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.

وقد كلف تعليقات الطائرات بوينغ مليارات الدولارات، في حين أن الشركة استمرت بالإصرار على رغبتها في الحصول على موافقة لتحليق الطائرة مجدداً، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية، بحلول نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن الخدمة التجارية يمكنها أن تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني، رغم أن القرار يعود إلى إدارة الطيران الفدرالية.