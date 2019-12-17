بوينغ تعلن إيقاف إنتاج طائرات 737 ماكس ابتداء من 2020

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت بوينغ الاثنين عن قرارها لإيقاف إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بينما تنتظر إعادة تقييم الطائرة المعلقة والسماح بعودتها للخدمة.

وأغلق سهم الشركة منخفضاً بأكثر من 4% الاثنين، بعد تداول تقارير مبكرة أفادت بأن شركة بوينغ قد توقف أو تحد من إنتاج طائراتها، لتنخفض الأسهم بنسبة 0.67% إضافية بعد ساعات قليلة من الإعلان عن قرار الشركة الرسمي.

وقد علّقت رحلات طائرة 737 ماكس في جميع أنحاء العالم في مارس/آذار بعد حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً، إلّا أن تخطي الحادثة وإعادة الطائرة إلى مسارها الطبيعي لم يكن سهلاً، ما أثر على سمعة الشركة وتسبب بمشاكل مالية كبيرة.

وكانت قد توقفت طلبات شراء طائرة 737 ماكس خلال الفترة التي لحقت بتعليقها، ولم تتم بوينغ أي صفقات حتى الشهر الماضي في أول طلبية شراء جديدة تكونت من طلب لـ30 طائرة فقط. وفي أثناء تعليق رحلاتها، واصلت الشركة بإنتاج طائرات 737 ماكس، إذ كانت تأمل إعادة تأهيل الطائرة والموافقة عليها بشكل أسرع من قبل منظمي شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

وتحتفظ بوينغ بمخزون لحوالي 400 طائرة حالياً، إلّا أن عدم اليقين المستمر لمستقبل 737 ماكس، أجبر الشركة على اتخاذ خطوة جذرية لإيقاف إنتاج الطائرة، على حد قولها، وتحويل تركيزها إلى تسليم الطائرات التي سبق وأن أنتجت.

وقالت بوينغ في بيان أصدرته الاثنين إنها تعتقد أن "هذا القرار هو الأقل تعطيلاً للحفاظ على نظام إنتاج طويل الأمد وسلامة سلسلة التوريد".