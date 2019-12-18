السيسي يقارن مصر بدول تهاجمها: أعطوني 20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن بين دخل بلاده التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مع دول أخرى تهاجم مصر ويدخلها سنويا 20 تريليون دولار، قائلا لو أنه يحصل على مثل هذا المبلغ لمرة واحدة فقط فإنه سيجعل من مصر "عروسة".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الرئيس المصري مع وسائل إعلام أجنبية، ونقلتها وسائل إعلام مصرية من بينها قناة اكسترا نيوز، على هامش منتدى شباب العالم، حيث قال: "تقدر انت الإنفاق على ظروف مصر؟ لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طيب انت بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل أو يسمع.."

وتابع قائلا: "الرسالة هنا مش ليهم، الرسالة للشعب المصري، ورسالة للإعلاميين في مصر دي معركة انتم تقودوها، إذا كنتم مؤمنين بأمن مصر واستقرارها بغض النظر عن ردود فعل الآخرين أو تناولهم، بقول 100 مليون عشان يكون في إنفاق مناسب لهم وده بقولوا لكل الي بسمعني، انت بتتكلم على الأقل بتريليون دولار وأنا بقول الأرقام دي عشان تقولوا طب هما كام؟ تريليون دولار يعنني 17 تريليون جنيه احنا موازنتنا 1.7/ 1.6 نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف.."

وأضاف: "عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ انت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة، يخسارة على الأمة الي بتدمر نفسها بلادها بإديها، يخسارة، دي مش سياسة ده خراب ده مش إعلام ده دمار دي مش مهنية خالص ده تآمر.."