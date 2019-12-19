وزارة التجارة السعودية تستدعي 469 سيارة كيا.. وهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن استدعاء 469 سيارة "كيا" من طراز "Telluride" من موديل العام 2020، وذلك بسبب خلل محتمل في أحزمة الأمان.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أعلنت فيه عن الاستدعاء، وكتبت فيها إن التجارة تعلن عن استدعاء 469 مركبة كيا "لاحتمالية وجود خلل في أحزمة الأمان قد يؤدي إلى عدم تأمين مقعد الطفل بالشكل الصحيح، مما يزيد من خطر الإصابة في حال وقوع حادث".

كما ذكرت الوزارة أن الإجراء الذي ستتخذه سيتمثل في التحقق من سلامة المركبات عبر تحديد رقم هيكل المركبة التسلسلي في موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة المصنعة للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً للمالكين.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تستدعي وزارة التجارة والاستثمار السعودية سيارات بسبب وجود خلل قد يزيد احتمالية وقوع خطر ما، إذ أنها استدعت في أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 93 ألف سيارة "جنرال موتورز" بعد اكتشاف "خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل قد يزيد من احتمالية خطر وقوع الحوادث".

ووفقاً لتقرير حكومي صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية في العام 2018، فإن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق مبيعات للسيارات وقطع الغيار في الشرق الأوسط، إذ تمثل المملكة حوالي 40% من جميع السيارات التي تباع في المنطقة.