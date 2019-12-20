نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

بعد هبوط حاد في 2018.. ما المتوقع لعملة بيتكوين هذا العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم الرئيس الإيراني، حين روحاني، الجمعة، اقتراحا على المشاركين بالقمة الإسلامية التي تستضيفها ماليزيا، للتعامل بعملة "كريبتو" رقمية موحدة بين الدول الإسلامية عوضا عن الدولار الأمريكي.

جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية التي ذكرت أن اقتراح روحاني يهدف لتعزيز العلاقات المالية بين الدول الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن صحيفة ماليزية بأن "رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أعلن تأييده للمشروع الذي طرحه الرئيس روحاني في القمة الاسلامية المصغرة في كوالالمبور حول تأسيس السوق المشتركة للدول الاسلامية في مجال الاقتصاد الرقمي والتعاون وتبادل الخبرات في مجال العملة الرقمية، بجلا من الدولار الأمريكي".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية: "يبدو انه ما دمنا نستخدم الدولار الأميركي فإن الحظر يمكنه أن يلحق الضرر بنمونا الاقتصادي".