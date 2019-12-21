نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت شركة فيليب موريس إحدى أبرز شركات تصنيع السجائر في العالم، على الضجة التي برزت مؤخرا في المملكة العربية السعودية واتهامات "غش" في منتجات الدخان، وتصدر أوسمة مثل "الدخان الجديد مغشوش 33" بين المغردين في المملكة والمنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان 4 نقاط جاءت كالتالي:

1- جميع سجائر فيليب موريس انترناشونال الموزعة في المملكة العربية السعودية مصنعة في مصانعنا في المانيا وبولندا (مارلبورو وبارليمانت باستثناء توتش) بالإضافة على تركيا (L&M وتشيسترفيلد).

2- لا تصنع شركة فيليب موريس انترناشونال أي منتجات في الإمارات العربية المتحدة.

3- الباركود الذي يبدأ بالرمز "629" الموجود على عبوات منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال يشير فقط إلى المكتب حيث تم تسجيل الباركود الرقمي.

4- تؤكد شركة فيليب موريس انترناشونال مجددا أنه لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا بالسوق السعودية قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقالت الشركة في بيانها إنها تمتلك "44 منشأة صناعية مجهزة بأحدث التقنيات وتنتج أكثر من 800 مليار سيغارة في السنة تباع في أكثر من 180 دولة حول العالم، نلتزم بجميع الأنظمة المعمول بها ونطبق أيضا سياسات ومواصفات عالمية صارمة فيما يتعلق بالمكونات والمعدات والممارسات التصنيعية وعمليات السلامة والجودة لجميع منتجاتنا في جميع المنشآت".