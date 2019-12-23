نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة فيسبوك أنها ستمنع "الشخصيات المؤثرة" على منصات التواصل انستغرام وفيسبوك من الترويج لأجهزة التدخين الإلكترونية والتبغ والأسلحة.

وقالت فيسبوك إن الترويج لهذه المنتجات عبر نشر المحتوى الترويجي هو أمر "ممنوع" منذ وقت طويل في سياسة الشركة الإعلانية، إلّا أن الحظر سيبدأ فعلياً في "الأسابيع المقبلة".

كما سيتطلب أيضاً المحتوى الذي يروج للمشروبات الكحولية والمكملات الغذائية قيوداً خاصة، إلّا أن انستغرام لم تحدد ما الذي سيترتب على هذه القيود.

وكانت قد أعلنت الشركة في يونيو/حزيران عن خاصية "إعلانات المحتوى الترويجي"، والتي تسمح للعلامات التجارية بتحويل المنشورات الترويجية التي تنشرها الشخصيات المؤثرة على حساباتها إلى إعلانات تمكّن العلامات التجارية من الوصول إلى جمهور أكبر.

وتظهر إعلانات المحتوى الترويجي على الصفحة الرئيسية أو في القصص المؤقتة على شكل إعلانات عادية، مرفقة مع عبارة "شراكة مدفوعة" واسم العلامة التجارية الذي تعاون معها المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قالت الشركة أيضاً إنها تعمل على توسيع أدوات المحتوى الترويجي التي تقدمها، إذ أن مضاعفة هذه الميزات يمكّن انستغرام من الاستفادة من صناعة تسويق الشخصيات المؤثرة للمنتجات المتنامية، والتي انفجرت على منصة انستغرام في السنوات القليلة الماضية.

ورغم أن انستغرام لا يحصل على جزء من الشراكات بين الشخصيات المؤثرة والعلامات التجارية، إلّا أن المنصة تحقق أرباحاً من إعلانات المحتوى الترويجي.