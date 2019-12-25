أرامكو السعودية: غولدمان ساكس لم تنفذ عمليات الاستقرار السعري

كل ما قد يجب أن تعرفه عن نسبة طرح أرامكو وموعد التداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت أرامكو السعودية، الثلاثاء، إن شركة غولدمان ساكس، "مدير الاستقرار السعري"، لم تنفذ أي عمليات استقرار سعري لأسهم الشركة بعد.

وأعلنت أرامكو استلامها إشعاراً إلحاقياً من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، "فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر ("الطرح") الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري"، مضيفة أن الإعلان تضمن "عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة الاستقرار السعري لأسهم أرامكو، التي بدأت في الـ11 من ديسمبر/ كانون الأول، في الـ9 من يناير/كانون الثاني من العام 2020.

وقد افتتح سعر سهم أرامكو في تداولات، اليوم (الأربعاء) عند 35.40 ريالاً سعودياً أي 9.43 دولاراً، بعد أن أغلق يوم أمس منخفضاً بعد أن افتتحت التداولات عليه عند 35.65 ريالاً سعودياً.