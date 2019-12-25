وزير مالية لبنان يؤكد "قدسية" معاشات الموظفين بعد فيديو عراك في مصرف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس مقطع فيديو يظهر شباكاً عنيفاً قيل إنه حدث داخل مصرف في لبنان بعد عدم قدرة أحد العملاء على سحب أمواله بسبب قوانين المصارف الجديدة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته أو تاريخ تصويره، شجاراً عنيفاً قيل إنه حدث في أحد مصارف طرابلس، بين عميل وموظفين في المصرف على خلفية عدم قدرته على سحب أموال أودعها في حسابه، وفقاً لمغردين.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها نشطاء مقاطع فيديو تظهر عراكاً لمواطنين لبنانيين داخل مصارف في بلادهم، وهو الأمر الذي تطرق له وزير المالية علي حسن خليل في تغريدة على حسابة الشخصي في تويتر، كتب فيها: "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً وهي حق مقدس من غير المسموح المس به وعدم دفعه كاملا وبوقته وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".

ودفعت المظاهرات التي شهدتها لبنان المصارف إلى وضع سقف أعلى لمعاملات السحب والتحويلات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي فاقم الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.