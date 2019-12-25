مؤسس أوبر يتنحى عن منصبه في مجلس إدارة الشركة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت أوبر الثلاثاء أن ترافيس كالانيك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للشركة، سيتنحى عن مجلس إدارة الشركة في نهاية هذا الشهر للتركيز على مشاريع أخرى.

وقال كالانيك في بيان إن هذه تبدو وكأنها "اللحظة المناسبة لي لأركز على عملي الحالي والخيري. أنا فخور بكل ما أنجزته أوبر، وسأواصل تشجيعها في المستقبل من الصفوف الجانبية".

وشارك كالانيك في تأسيس أوبر في العام 2009، ليجعل منها أحد أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم، من خلال إخماد المنافسين وتجنب المنظمين. وتعمل اليوم الشركة مع الحكومات المحلية والعالمية ونقابات العمال والسائقين في جميع أنحاء العالم.

ولكن، في يونيو/ حزيران من العام 2017، استقال كالانيك من منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد سلسلة طويلة من الفضائح وخروج عدد من كبار المديرين التنفيذيين من الشركة، إلّا أنه واصل فرض تأثيره على الشركة وفاجأ الشركة بتعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة في أواخر العام 2017.

وعندما طرحت أوبر للاكتتاب العام في شهر مايو/أيار، لم يكن كالانيك من بين مجموعة الأشخاص الذين قرعوا جرس الافتتاح في بورصة نيويورك للأوراق المالية، كما أنه قام في الأسابيع الأخيرة، بعد انتهاء فترة تأمين سعر الأسهم لمطلعين داخل الشركة، ببيع أسهمه في أوبر بشكل سريع.

ويدير كالانيك حالياً شركة ناشئة تدعى "كلاود كيتشنز" توفر "مطابخ ذكية لمطاعم التوصيل فقط". كما أنه سبق وأن أطلق صندوقاً استثمارياً، أطلق عليه اسم صندوق 10100، والذي قال إنه سيكون بمثابة "منزل لشغفي، واستثماراتي، وأفكاري، ورهاناتي الكبيرة".