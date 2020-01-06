هونغ كونغ (CNN) – استمرت أسعار النفط بالارتفاع يوم الاثنين في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر العالمي خام برنت بنسبة 2.4% لتبلغ 70.24 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.1% ليبلغ سعر البرميل الواحد 64.36 دولاراً.

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الجمعة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، في غارة أمريكية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسبب مقتل سليماني في زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، فضلاً عن طرق رئيسية لإمدادات الطاقة.

ولكن، وفقاً لما قاله محللون الأسبوع الماضي، فإنهم يتوقعون استجابة محدودة لن تؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط بشكل كبير، ما سيساهم في المحافظة على أسعار النفط دون ارتفاعها.