لتصبح "عاصمة" الاقتصاد الجديد.. دبي تطلق "حي دبي للمستقبل"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دبي عن إطلاقها منطقة جديدة لشركات الاقتصاد، تحت اسم "حي دبي للمستقبل"، بهدف جعل دبي "عاصمة الاقتصاد الجديد" في المنطقة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أعلن فيها عن عقده الاجتماع الثاني لمجلس دبي، الذي أطلق خلاله المشروع الجديد، مضيفاً أن دبي ستطلق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل، بالإضافة إلى صندوق بمليار درهم، أي أكثر من 272 مليار دولار، لدعمها.

ومن المقرر أن يربط "حي دبي للمستقبل" أبراج الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، كما سيضم مركزاً لأبحاث اقتصاد المستقبل، وحاضنات أعمال، ومرافق سكنية لرواد شركات الاقتصاد الجديد، وفقاً لما ذكره الشيخ محمد بن راشد.

كما أعلن الشيخ محمد أيضاً أن دبي وضعت هدفاً لتجارتها الخارجية غير النفطية خلال السنوات الـ5 المقبلة، يبلغ 2 ترليون درهم، أي 544.5 مليار دولار، مشيراً إلى تشكيل فريق لوضع "خطة تحفيزية وتشريعية ولوجستية وفتح أسواق صادرات جديدة" لتحقيق الهدف بحلول العام 2025.

وستقوم دبي أيضاً بإنشاء 50 مكتب للترويج "التجاري والسياحي والاستثماري" للمدينة حول العالم، بهدف تعزيز صادراتها السلعية والواردات السياحية والاستثمارية من الكفاءات البشرية.

واختتم حاكم دبي منشوراته قائلاً إن "عام 2020 هو عام تغييرات كبرى وتحولات حقيقية".