لبنان يسدد ديونه المتأخرة للأمم المتحدة ويستعيد حقه بالتصويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن لبنان سدد مستحقاته المالية المتأخرة المتوجب عليه دفعها للمنظمة الدولية، واستعاد بذلك حقوق تصويته في الجمعية العامة.

ولم يحدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، المبلغ المستحق الذي دفعه لبنان إلّا أنه قال إنه "كان كافياً لتغطية المبلغ المطلوب للحصول على حقوق التصويت الكاملة".

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن 7 دول، من بينها لبنان، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة. وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تعلق فيها حقوقه بالتصويت، في ظل أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

وقال دوجاريك إن الأمانة العامة كانت على اتصال في الأسابيع القليلة الماضية مع بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة من أجل المساعدة في سداد المدفوعات المطلوبة، مضيفاً أن الأمم المتحدة "تدرك أن الأحداث الأخيرة في لبنان قد تحدت النظام المصرفي، وأخرت سداد جزء من هذا المبلغ".