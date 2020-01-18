مقتل 40 على الأقل بعد غارة على مركز مهاجرين في ليبيا.. شاهد آثارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، السبت، عن حالة "القوة القاهرة" بعد أن تلقت تعليمات من "القيادة العامة" بوقف صادرات النفط من 5 موانئ وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 900 ألف برميل يوميا.

ونشرت المؤسسة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت فيه: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ببيانها قائلة: " قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 800 ألف برميل يوميا ما سيسفر عن خسائر مالية بقيمة 55 مليون دولار يوميا.

وتشهد ليبيا تصاعدا في التوترات بعد فشل اجتماع موسكو بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وقائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.