دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن غادر الأخير العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار مع غريمه رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فائز السراج.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام كتلته النيابية في البرلمان، الثلاثاء: "لا يمكننا السكوت حيال ما يحدث في ليبيا لو لم تتدخل تركيا لاستولى الانقلابي حفتر على كامل ليبيا، هذا الانقلابي وافق في البداية على اتفاق الهدنة لكنه راوغ بعد ذلك وهرب من موسكو".

وتوعد الرئيس التركي حفتر بـ"تلقينه الدرس اللازم" في حال شن هجمات على القوات التابعة للسراج، وأشار إلى أن ليبيا كانت " لعصور طويلة جزءا هاما من الدولة العثمانية"، لذلك لا يمكن لتركيا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري هناك.

وتابع أردوغان قائلا: " لا أحد بإمكانه أن ينتظر منا إشاحة وجهنا عن إخوتنا الليبيين الذين طلبوا منا يد العون.. إن نصرة أحفاد أجدادنا في شمال إفريقيا تأتي على رأس مهامنا. إن أبناء كور أوغلو (أتراك ليبيا) سواء عندنا مع تركمان سوريا والعراق وأتراك البلقان وأتراك الأهسكا في القوقاز، نحن على وعي بمسؤوليتنا التاريخية تجاه إخوتنا العرب والأمازيغ والطوارق في ليبيا، هؤلاء وقفوا بجانبنا في أحلك أيامنا بالتاريخ، وعلينا أن نكون بجانبهم في هذه الأيام العصيبة".

يذكر أن روسيا كانت قد استضافت اجتماعا بين السراج وحفتر برعاية من وزارتي الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، وقد وقع السراج على اتفاق وقف إطلاق نار مستدام في حين طلب حفتر وقتا إضافيا لمراجعة بنود الاتفاق قبل أن يغادر موسكو دون التوقيع، الثلاثاء،