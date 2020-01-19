مشكلة جديدة في طائرات بوينغ 737 ماكس.. إليكم ما هي

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اكتشفت شركة بوينغ خلال مراجعة فنية حديثة تتعلق بطائراتها من طراز ماكس، مشكلة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالطائرة، في أحدث إضافة على قائمة المشاكل التي تواجهها الشركة منذ تعليق طائراتها العام الماضي.

وقال مصدر مطلع على الموضوع إن المشكلة لا تتعلق بمراجعات البرامج التي قامت بها بوينغ لمعالجة سبب حادثين قاتلين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً، ولن تحدث أثناء الطيران.

وتظهر المشكلة عند تشغيل أجهزة الكمبيوتر في طائرات ماكس، وتشتمل على ما يسمى بوظيفة رصد تشغيل البرنامج، والتي تتحقق من الحالات الشاذة عند تشغيل أجهزة الكمبيوتر، أي ما يشبه الخطوات التي يتخذها أي جهاز كمبيوتر عند تشغيله لأول مرة.

كما أوضح المصدر أن عملية تشغيل أجهزة الكمبيوتر تجري عندما تكون الطائرة لا تزال على الأرض، وليس أثناء الطيران، مضيفاً أن الاختبار كان يهدف لإيجاد أي مشكلات مثل هذه لتحلها شركة بوينغ.

وتعمل شركة بوينغ على إصلاح برنامج لنظام السلامة الذي يُعتقد أنه سبب الحادثين القاتلين. ولم يستطع المصدر تحديد ما إذا كانت هذه المشكلة الأخيرة ستؤثر على التغيرات التي ستقدمها الشركة في البرنامج لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت بوينغ في بيان إنها تعمل على "التحديثات الضرورية ونعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على تقديم هذا التغيير وعلى إطلاع عملائنا والموردين بما يحدث". كما أضافت الشركة أن أولياتها "القصوى" هي ضمان سلامة طائرة 737 ماكس، و"تلبية جميع المتطلبات التنظيمية قبل أن عودتها إلى الخدمة".

وقد كلفت أزمة ماكس شركة بوينغ مليارات الدولارات، حيث سجلت الشركة عدداً من عمليات إلغاء الطلبات بلغ أكثر من الطلبات الجديدة في العام 2019، وتقلصت طلبات الشركة لطائرات 737 ماكس المضطربة بمقدار 183 طائرة.