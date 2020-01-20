قطر توقع اتفاقية لبناء أول محطة طاقة شمسية بقيمة 467 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقّعت قطر اتفاقية لتنفيذ مشروع أول محطة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في البلاد، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار ريال قطري، أي حوالي 467 مليون دولار.

وسيبنى مشروع محطة "الخرسعة" الكبرى للطاقة الشمسية بتعاون بين قطر وشركات فرنسة ويابانية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، حيث ستقوم شركة "سراج 1"، المملوكة بنسبة 60% من قبل "سراج" للطاقة و40% من قبل تحالف شركة "ماروبيني" اليابانية و"توتال" الفرنسية، بتشييد وتشغيل المحطة، لتقوم بعد ذلك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بشراء الطاقة الكهربائية وتوزيعها في الدولة.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير شؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن طاقة المشروع الإنتاجية ستبلغ حوالي 800 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ المشروع إنتاجه في العام 2021 بـ350 ميغاواط في المرحلة الأولى، بهدف الوصول إلى الطاقة القصوى للإنتاج بحلول الربع الأول من العام 2022.

وستعتمد محطة "الخرسعة" التي تعتبر أول مشروع من نوعه في قطر، إنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية، حيث ستغطي احتياجات قطر من الكهرباء بنسبة 10%، بناء على أرقام الطاقة القصوى المستهلكة التي سجلتها البلاد العام الماضي.

وسيمتد المشروع الذي يعد من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، على مساحة 10 كيلومترات مربعة في منطقة الخرسعة، غرب العاصمة الدوحة.

وأكد الكعبي إن المشروع "يأتي ضمن مساهمة قطاع الطاقة في الوفاء بالتزامات الدولة في ملف كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث سيولد حوالي 8 أضعاف الطاقة الشمسية التي التزمت الدولة ببنائها في هذا الملف، كما سيساعد المشروع على ضمان حيادية الكربون".