أول سيارة كورفيت من طراز 2020 تباع في مزاد مقابل 3 ملايين دولار

لأول مرة منذ إطلاقها في 1953.. تغيير جذري لسيارة شيفروليه كورفيت

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بيعت أول سيارة كورفيت من طراز العام 2020 في مزاد يوم السبت مقابل 3 ملايين دولار.

وتعتبر السيارة الجديدة المعاد تصميمها أول سيارة كورفيت مزودة بمحرك مثبت خلف المقاعد، وليس أسفل الغطاء الأمامي كما كان من المعتاد في تصميم السيارة الأيقونية القديم.

وقد تبرعت شركة جنرال موتورز بالسيارة، حيث ستذهب جميع عائداتها من المزاد للأعمال الخيرية. وقد بيعت السيارة في مزاد "باريت جاكسون سكوتسديل" الذي يقام في أريزونا، وهو حدث سنوي اعتاد أن يعرض النماذج الأولى من السيارات الجديدة ذات الأداء العالي بهدف تجميع ريعها للأعمال الخيرية.

وغالباً ما تنتهي المزادات الخيرية من مثل هذا النوع بمبيعات باهظة الثمن، إذ ذاع صيت المزايدين لتنافسهم من أجل التبرع بالمبلغ الأكثر سخاء. ولا يعكس سعر البيع النهائي بالضرورة القيمة السوقية للسيارة.

وكانت قد بيعت سيارة لكزس LC 500 في ذات الحدث مقابل مليوني دولار ذهب ريعها للأعمال الخيرية، كما بيعت العام الماضي أول سيارة تويوتا "سوبرا" الجديدة مقابل 2.1 مليون دولار.

وحضرت ماري بارا، المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز الحدث، حيث عرضت سيارة كورفيت للبيع. وفاز ريك هندريك بالمزايدة على السيارة التي سيذهب ريعها إلى صندوق ديترويت للأطفال، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم مدارس ديترويت.

وكان قد دفع هندريك أيضاً العام الماضي 2.5 مليون دولار مقابل سيارة فورد GT Heritage من العام 2015.