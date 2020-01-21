مصر توقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 452 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، 9 اتفاقيات يوم الاثنين للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة البحر المتوسط والصحراء الغربية عبر حفر 38 بئراً، باستثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار.

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إن هيئة البترول أبرمت الاتفاقية مع عدد من الشركاء من بينهم شركة "إيجاس" و"أباتشي" و"بي بي" و"شل".

وكان قد صرح الملا لأول مرة الأسبوع الماضي، في مقابلة له مع صحيفة الوطن المصرية، عن خطط مصر للتنقيب عن النفط في حقول منطقة غرب المتوسط بتعاون مع شركات عالمية، حين قال إن بلاده اتفقت للعمل مع هذه الشركات "لأن هذه المنطقة عميقة وبكر وبها مخاطرة كبيرة في الاستثمار بها، لذلك لا نريد جلب الشركات كنوع من التجارة، ولكننا نريد عدداً من الشركات التي لديها خبرة وناجحة عالمياً وعاملة في مصر".

وأشار الملا إنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الـ9 الجديدة، فقد بلغ عدد الاتفاقيات النفطية التي عقدتها وزارة البترول مع مستثمرين وشركاء منذ يوليو/ تموز، 79 اتفاقية في مجال النفط، بالإضافة إلى 4 اتفاقيات أخرى من المقرر توقيعها في وقت لاحق.

وأكد الملا، بحسب ما نقلته الهيئة الوطنية للإعلام أن الوزارة "تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية".

وفيما يلي، تفاصيل الاتفاقيات الـ9 الجديدة، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر:

1. الاتفاقية الأولى عقدت بين هيئة البترول وشركة شل، في منطقة شرق حورس بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.5 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.

2. الاتفاقية الثانية عقدت بين هيئة البترول وشركة شل، في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7.8 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها مليون دولار لحفر 3 آبار.

3. الاتفاقية الثالثة عقدت بين هيئة البترول وشركة شل، في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.7 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.

4. الاتفاقية الرابعة عقدت بين هيئة البترول وشركة شل، في منطقة بدر 2 وبدر 17 بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 60 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 10 مليون دولار لحفر 9 آبار.

5. الاتفاقية الخامسة عقدت بين هيئة البترول وشركة أباتشي، لتعديل في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5.5 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 4 مليون دولار لحفر بئرين.

6. الاتفاقية السادسة عقدت بين هيئة البترول وشركة أباتشي، لتعديل في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 20.8 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 6 مليون دولار لحفر 8 آبار.

7. الاتفاقية السابعة عقدت بين شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس، في منطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 129 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 3 مليون دولار لحفر بئرين.

8. الاتفاقية الثامنة عقدت بين شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس، في منطقة امتياز شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 180 مليون دولار، ومنحة توقيع قيمتها 10 مليون دولار لحفر 3 آبار.

9. الاتفاقية التاسعة عقدت بين شركة إيجاس وشركتي شل وبي بي، لتعديل سعر الغاز في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.