تسلا: ادعاءات "التسارع غير المقصود" في سياراتنا غير صحيحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" الاثنين، إن سياراتها تتسارع فقط عند الدوس على الدواسة، في رد على عدد من الشكاوى التي قدمت إلى الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة، تزعم أن سيارات "تسلا" تعرضت لحوادث بسبب مشكلة تسارع غير مقصود.

ولم يكشف عن الجهة التي قدمت الطلب إلى الوكالة الفيدرالية، إلّا أن "تسلا" ألقت باللوم على "بائع مكشوف"، وهو من يكسب المال عندما ينخفض سعر السهم. يذكر أنه هناك العديد من البائعين المكشوفين لـ"تسلا".

وكتبت الشركة في بيان نشرته في مدونة أن "هذه العريضة المقدمة كاذبة كلياً وقدمها بائع تسلا مكشوف".

وكانت قد استشهدت العريضة بأكثر من 100 شكوى مقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة، قائلة إن السيارات تسارعت من تلقاء نفسها ما أدى إلى وقوع عدة حوادث، تسببت بإصابة ما لا يقل عن 52 شخصاً.

كما تضمنت العديد من الشكاوى التي قدمت لجميع سيارات "تسلا" من طراز S، وطراز X، وطراز 3، حوادث جرت أثناء ركن السيارة، أو تحريكها من وضعية ركنها.

وقالت شركة "تسلا" سابقاً إنها ناقشت غالبية الحالات هذه مع الإدارة، ليتبين أنه في جميع الحالات، كانت السيارة تستجيب لأوامر السائق، سواء عن قصد أم لا، ولم تتسارع من تلقاء نفسها.

وتحتوي سيارات "تسلا" على العديد من المستشعرات التي يمكنها اكتشاف وتسجيل كيفية قيادة السيارة، بما في ذلك كيف يستخدم السائق أدوات التحكم المختلفة وكيف تستجيب السيارة. تقول "تسلا" إنه في الكثير من الحالات، عندما ادعى سائقون أن السيارة تسارعت من تلقاء نفسها، "تبين أن السائق كان يضغط على دواسة البنزين وليس الفرامل".

وقال مكتب الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة، الذي يحقق في مثل هذه الشكاوى، إنه لا يزال يبحث في المزاعم، ولم يعلن بعد عمّا إذا كان سيبدأ تحقيق خلل رسمي.